Звездный конфликт в сборной Франции – Мбаппе и Гризманн не могут решить, кто главнее
Между нападающими сборной Франции Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном возникали споры во время выступления на Евро-2020.
Мбаппе завидует авторитету и влиянию Гризманна среди игроков национальной команды, сообщает журналист Тони Хуанмарти со ссылкой на L’Équipe.
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Конфликт между звездами набрал обороты еще и потому, что Килиан поддержал приглашение в сборную представителя Реала Карима Бензема. Появление нового форварда заставила Антуана изменить игровую позицию. Также отмечается, что Мбаппе вел себя эгоистично в лагере сборной, тогда как Гризманн в первую очередь думал о коллективе.
Напомним, напряженные отношения между именитыми французами сохраняются еще с ЧМ-2018, на котором они получили главный трофей. Однако на Евро-2020 "Галльские петухи" прекратили борьбу уже в первом раунде плей-офф, проиграв Швейцарии в серии послематчевых пенальти. Последний судьбоносный удар исполнил именно Килиан, но не сумел переиграть голкипера "нати".
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Del supuesto conflicto Mbappé-Griezmann, @lequipe destaca varios puntos:— Toni Juanmartí (@tjuanmarti) July 1, 2021
-falta de 'feeling' que crece desde Mundial 2018
-Mbappé pidió la vuelta de Benzema, lo que hizo modificar la posición de Griezmann
-Actitud egoista de Mbappé. Antoine sí pensando más en el colectivo