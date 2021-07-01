Между нападающими сборной Франции Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном возникали споры во время выступления на Евро-2020.

Мбаппе завидует авторитету и влиянию Гризманна среди игроков национальной команды, сообщает журналист Тони Хуанмарти со ссылкой на L’Équipe.

"Я даже рад видеть, что Мбаппе страдает": экс-игрок сборной Франции – о неудачном пенальти звезды в 1/8 финала Евро

Конфликт между звездами набрал обороты еще и потому, что Килиан поддержал приглашение в сборную представителя Реала Карима Бензема. Появление нового форварда заставила Антуана изменить игровую позицию. Также отмечается, что Мбаппе вел себя эгоистично в лагере сборной, тогда как Гризманн в первую очередь думал о коллективе.

Напомним, напряженные отношения между именитыми французами сохраняются еще с ЧМ-2018, на котором они получили главный трофей. Однако на Евро-2020 "Галльские петухи" прекратили борьбу уже в первом раунде плей-офф, проиграв Швейцарии в серии послематчевых пенальти. Последний судьбоносный удар исполнил именно Килиан, но не сумел переиграть голкипера "нати".

Мбаппе підвів Францію і наблизив Зідана до нової роботи – як провалився головний фаворит Євро-2020