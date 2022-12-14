Нападающий бразильцев Ришарлисон решил не впадать в депрессию из-за вылета из чемпионата мира 2022 года.

Сборная Бразилии проиграла хорватам серию пенальти и вылетела на стадии 1/4 финала, но представитель Тоттенхэма быстро нашел себе новую забаву.

Травма Ришарлисона оказалась несерьёзной, но есть нюанс

Ришарлисон набил на спине громадное тату, изобразив Роналдо, Неймара и себя. 25-летний нападающий без лишней скромности разместил в центре композиции именно свое лицо. На ней также есть упоминание о Пеле, флаг Бразилии и маленький мальчик из фавел, который напоминает о сложном детстве Ришарлисона.

Добавим, что именно форвард Тоттенхэма с 3-мя голами стал лучшим бомбардиром бразильцев на Мундиале. У Неймара 2 точных удара и ассист.

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