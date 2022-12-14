Зірка збірної Бразилії втішив себе після провалу на ЧС-2022 – набив тату з Неймаром, Роналдо і собою коханим
Нападник бразильців Рішарлісон вирішив не впадати в депресію через виліт з чемпіонату світу 2022 року.
Збірна Бразилії програла хорватам серію пенальті і вилетіла на стадії 1/4 фіналу, але представник Тоттенхема швиденько знайшов собі нову забаву.
Травма Рішарлісона виявилася несерйозною, але є нюанс
Рішарлісон набив на спині велетенське тату, зобразивши Роналдо, Неймара і себе. 25-річний нападник без зайвої скромності розмістив у центрі композиції саме своє обличчя. На ній також є згадка про Пеле, прапор Бразилії і маленький хлопчик з фавел, який нагадує про складне дитинство Рішарлісона.
Додамо, що саме форвард Тоттенхема з 3 голами став найкращим бомбардиром бразильців на Мундіалі. У Неймара 2 точні удари та асист.
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