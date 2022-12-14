Нападник бразильців Рішарлісон вирішив не впадати в депресію через виліт з чемпіонату світу 2022 року.

Збірна Бразилії програла хорватам серію пенальті і вилетіла на стадії 1/4 фіналу, але представник Тоттенхема швиденько знайшов собі нову забаву.

Травма Рішарлісона виявилася несерйозною, але є нюанс

Рішарлісон набив на спині велетенське тату, зобразивши Роналдо, Неймара і себе. 25-річний нападник без зайвої скромності розмістив у центрі композиції саме своє обличчя. На ній також є згадка про Пеле, прапор Бразилії і маленький хлопчик з фавел, який нагадує про складне дитинство Рішарлісона.

Додамо, що саме форвард Тоттенхема з 3 голами став найкращим бомбардиром бразильців на Мундіалі. У Неймара 2 точні удари та асист.

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