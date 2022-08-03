Зірковий оборонець Баварії та збірної Канади Альфонсо Девіс визначився, як розпорядиться заробітком за виступи на прийдешньому Мундіалі.

"Канада тепло прийняла мене і мою сім'ю, дала нам можливість жити краще. Це дозволило мені втілити мої мрії у життя.

"Нам це здається абсурдним", – зірка Баварії засуджує проведення чемпіонату світу в Катарі

Для мене є великою честю грати за Канаду. Хочу подякувати їй за все, тому вирішив пожертвувати доходи від чемпіонату світу цього року на благодійність", – написав Альфонсо у Twitter.

Нагадаємо, Мундіаль у Катарі відбуватиметься з 21 листопада по 18 грудня. Девіс і Ко у групі протистоятимуть Бельгії, Марокко та Хорватії.