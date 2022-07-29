Леон Горецка не считает, что футбол можно отделять от других сфер жизни.

Полузащитник Баварии и сборной Германии – Леон Горецка – дал большое интервью журналу GQ. Помимо описания своих тренировок и диеты, футболист остро отреагировал на проведение чемпионата мира в такой стране, как Катар.

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"Даже если Чемпионат мира начнется только зимой, он уже вездесущ. И в спортивном плане, и особенно в политическом. Со времени, как Катар получил этот турнир, постоянно обсуждается вопрос о нарушении прав человека в этой стране – и это справедливо. Нам кажется абсурдным то, что ещё несколько лет назад соблюдение прав человека не являлось критерием выбора места проведения чемпионата мира", – заявил Горецка.

Мнение футболиста Баварии не уникально. Согласно опросу британской компании YouGov, 48% жителей Германии выступают против выступления сборной на ЧМ-2022 в Катаре из-за нарушений прав человека. В Нидерландах против поездки на Мундиаль выступает две трети населения.

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