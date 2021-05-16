"Было несколько дней паузы. У Ференцвароша последняя игра в чемпионате была восьмого мая. Считаю, что недели отдыха вполне достаточно.

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Лично для меня последний матч был первого числа. Так случилось, что в той игре я получил повреждение. Поскользнулся на поле. После этого уже не тренировался, чтобы не усугубить травму перед сборной. Получается, имел на неделю больше, чтобы отдохнуть. К счастью, уже все позади. Как видите, нахожусь в полной готовности.

Думаю, у нас будет время и получить хорошую нагрузку, и подготовиться. Нужно стараться набрать форму и выполнять все как можно лучше, чтобы попасть в обойму Евро", – цитирует Зубкова пресс-служба УАФ.

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