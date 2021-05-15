Эдуард Соболь и Богдан Михайличенко претендуют на место в заявке сборной Украины на Евро-2020. Их результаты добавляют оптимизма.

Наибольшая конкуренция в сборной Украины на позиции левого защитника. Виталий Миколенко из Динамо, Виктор Корниенко из Шахтера, бельгийские легионеры Эдуард Соболь и Богдан Михайличенко. И это без учета Александра Зинченко, который играет левого фулбека в Манчестер Сити.

УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2020 до 26 футболистов, но даже в этот перечень вряд ли попадут все претенденты на позицию ЛЗ. Кого-то из них могут отцепить из расширенного списка. Миколенко и Корниенко уже завершили сезон, а вот Соболь и Михайличенко до конца мая еще будут играть в чемпионате Бельгии.

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На неделе Эдуард и Богдан провели очередные матчи чемпионской пульки Лиги Жупиле. Оба попали в стартовые составы своих команд и сыграли до финального свистка. Уже хороший показатель, если учесть, что еще зимой наши ребята были игроками ротации, а теперь получают значительно больше игрового времени.

Соболь стал самым полезным игроком Брюгге в нулевой ничьей с Антверпеном в соответствии с индексом Opta. Он набрал 74,8 балла – больше, чем у всех звезд команды. Статистический портал SofaScore также выделил Эдуарда высокой оценкой – 7,2. В его активе 3 перехвата, 2 удачных отбора и 88% успешности единоборств на земле. Впереди мало что предложил, но Брюгге в целом слабо сыграл в атаке.

Михайличенко стал четвертым по полезности игроком Андерлехта в ничейном матче с Генком согласно цифрам Opta – 64,7 пункта. Богдан провел неоднозначную игру. С одной стороны, наошибался в обороне – проиграл позицию Ито и позволил японцу исполнить голевой навес. И ни одна статистика здесь не спасает (4 перехвата и 2 отбора перечеркнуты тем, что его трижды обыграли).

С другой стороны, Михайличенко (14 номер) был острым на чужой половине. Разогнал первую атаку Андерлехта, создал хороший момент для Амузу, а в конце встречи из выгодной позиции выстрелил в штангу. Несколько сантиметров влево – и Богдан мог вырвать победу и стать героем. Еще были два неточных удара по воротам.

За три тура до финиша Лиги Жупиле лидирует Брюгге. Соболь с партнерами растратили гандикап, но до сих пор на 5 очков опережают конкурентов. Андерлехт идет третьим – 32 очка.

В мартовских поединках сборной Украины Андрей Шевченко испытал новую схему с тремя центрбеками, поэтому тренерский штаб хочет иметь много фулбеков под разные задачи. Во время предыдущего сбора Соболь и Михайлийченко сыграли по матчу – против Финляндии и Казахстана соответственно.