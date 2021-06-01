"Финал Лиги чемпионов? Я считаю, что Челси очень хорошо подготовился к игре, первый тайм полностью закрывал все зоны. Лондонцы понимали, что Манчестер Сити всегда обладает преимуществом, но неглубоко садились, встречали в центре, компактно. Они выкладывались полностью и знали, что получат шанс в контратаке. У Челси было несколько возможностей в первом тайме, и один гол он забил. У Сити также были моменты, но не в таком количестве, как всегда. Челси практически не давал шансов.

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Относительно Александра Зинченко, то желаю ему, чтобы он это пережил. В этом должны помочь семья, близкие. А когда он уже прибудет в сборную, мы поговорим, поддержим. Мы всегда за него", – цитирует Пятова официальный сайт УАФ.

Напомним, Зинченко пропускал спарринг сборной Украины против Бахрейна, который завершился ничьей 1:1.

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