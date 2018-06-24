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Зінченко порибалив у Росії та передав привіт Вацку

23 червня 22:48 1140 Читать на русском
Зінченко порибалив у Росії та передав привіт Вацку
Олександр Зінченко / фото: О. Осипов

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко виклав у Інстаграм фото, на якому демонструє спійману рибу. Цікаво, що світлина зроблена у Росії.

"Строго не судити, все в житті буває вперше. Риба попалася велика, трохи більша, ніж у Віктора Вацка", – написав Зінченко у своєму Інстаграм.

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До слова, фото зроблене у населеному пункті Мезмай, який розташований у Росії в Краснодарському краї. Варто зазначити, що перед переходом у Манчестер Сіті Зінченко захищав кольори російської Уфи.

Нагадаємо, в сезоні 2017/18 Зінченко у складі Манчестер Сіті став чемпіоном Англії.

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Віктор Вацко Збірна України футбольні курйози Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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