Зінченко порибалив у Росії та передав привіт Вацку

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко виклав у Інстаграм фото, на якому демонструє спійману рибу. Цікаво, що світлина зроблена у Росії.

"Строго не судити, все в житті буває вперше. Риба попалася велика, трохи більша, ніж у Віктора Вацка", – написав Зінченко у своєму Інстаграм.

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До слова, фото зроблене у населеному пункті Мезмай, який розташований у Росії в Краснодарському краї. Варто зазначити, що перед переходом у Манчестер Сіті Зінченко захищав кольори російської Уфи.

Нагадаємо, в сезоні 2017/18 Зінченко у складі Манчестер Сіті став чемпіоном Англії.