Александр Зинченко и Руслан Малиновский заслужили признание на международном уровне.

Звезд сборной Украины включили в топ-100 игроков будущего Евро по версии сайта Goal.

Зинченко озвучил первоочередную задачу сборной Украины на Евро-2020

Малиновский оказался на 92-й позиции. Хавбека Аталанты похвалили за роскошное завершение клубного сезона, отметив его тонкие ассисты и мощный удар. Зинченко стал 67-м. Игрок Манчестер Сити покоряет своим трудолюбием и готовностью выполнять любую роль на поле.

Напомним, Украина начнет Евро-2020 матчем против Нидерландов (13 июня). Также в группу С попали Австрия и Северная Македония.

Захист титулу, повернення королів Європи та реабілітація Бундестім – неочевидні фаворити Євро-2020