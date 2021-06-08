"Я надеюсь, что через спарринги мы хорошо подготовились к нашему пока важнейшему турниру – чемпионату Европы. К нему мы подойдем в хорошем состоянии, и результаты стартовых поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022 года не должны на это повлиять.

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Все ребята на позитиве. У нас есть цели, мудрый тренерский штаб, замечательный коллектив. У нас есть все, чтобы достичь нужного результата. Какого именно? Важен хороший старт, нам обязательно необходимо выходить из группы и готовиться к следующим испытаниям", – цитирует Зинченко Команда 1.

Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня матчем против команды Нидерландов. Также в квартете С команда Андрея Шевченко будет играть с Австрией и Северной Македонией.

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