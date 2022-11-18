Люксембург и Венгрия разошлись миром в товарищеском поединке. Наш старый знакомый стал одним из главных героев встречи.

Товарищеский матч

Люксембург – Венгрия – 2:2

Голиы: Жерсон Родрігес, 7 (пен), Курчи, 77 – Салай, 25, Немет, 67

Уже в дебюте игры Жерсон Родригес перехватил пас защитника на кипера. Денеш Дибуш сбил нападающего, который сам уверенно и реализовал пенальти. В середине тайма венгры отыгрались. Жерсон потерял мяч, Обран навесил на Салая, который сравнял счет. Дуэт защитников организовал ответный гол.

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После перерыва Немет вывел Венгрию вперед, замкнув подачу с левого фланга. Но последнее слово было за Люксембургом. Жерсон Родригес отдал на 20-летнего Алессио Курчи, который разобрался с защитником и протолкнул мяч в сетку. 2:2.

Напомним, права на 27-летнего Жерсона Родригеса принадлежат Динамо. В прошлом сезоне он отыграл в арендах за Труа и Эюпспор, а сейчас временно выступает за Аль-Вехду из Саудовской Аравии (5 матчей без результативных действий).