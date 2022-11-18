Люксембург і Угорщина розійшлися миром у товариському поєдинку. Наш старий знайомий став одним із головних героїв зустрічі.

Товариський матч

Люксембург – Угорщина – 2:2

Голи: Жерсон Родрігес, 7 (пен), Курчі, 77 – Салай, 25, Немет, 67

Вже в дебюті гри Жерсон Родрігес перехопив пас захисника на кіпера. Денеш Дібус збив нападника, який сам впевнено і реалізував пенальті. В середині тайму угорці відігралися. Жерсон втратив м'яч, Обран навісив на Салая, який зрівняв рахунок. Дует захисників організував гол у відповідь.

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По перерві Немет вивів Угорщину вперед, замкнувши подачу з лівого флангу. Але останнє слово було за Люксембургом. Жерсон Родрігес віддав на 20-річного Алессіо Курчі,який розібрався із захисником і проштовхнув м'яч у сітку. 2:2.

Нагадаємо, права на 27-річного Жерсона Родрігеса належать Динамо. Минулий сезон він відіграв у орендах за Труа і Еюпспор, а зараз тимчасово виступає за Аль-Вехду з Саудівської Аравії (5 матчів без результативних дій).