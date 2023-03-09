В четверг, 9 марта, главный тренер женской сборной Франции Корин Диакр лишилась своей должности. Об этом информирует официальный сайт французской Ассоциации футбола.

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Диакр была уволена из-за плохой атмосферы в раздевалке команды – несколько игроков сборной Франции отказалось от выступлений за четыре месяца до начала чемпионата мира. Футболистки обвиняли свою наставницу в слабых стандартах управления командой.

RMC сообщает, что у французской Ассоциации футбола есть 5 кандидатов на смену Диакр. Среди них фигурирует главный тренер мужской сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар. Ранее он тренировал женские футбольные команды.

Напомним, что лишь сборной Саудовской Аравии удалось одолеть Аргентину на победном для Месси и компании ЧМ-2022.

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