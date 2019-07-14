"Зенит можно переименовать в Шахтер из-за трансферной политики клубов", – Андронов

Российский комментатор Алексей Андронов сравнил питерский Зенит с донецким Шахтером за трансферной политикой клубов.

"В прошлом сезоне я уже писал, что недалек тот день, когда Зенит вполне можно будет переименовать в Шахтер Санкт-Петербург. Все к тому и идет.

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Много лет Шахтер имел родственные команды, в которые пачками спускал ненужных себе игроков. О спортивной борьбе в матчах между этими коллективами лучше не вспоминать", – написал Андронов в Советском Спорте.

Ранее Зенит отправил в аренду в Сочи четырех футболистов, ожидается еще два подобных трансферы.

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