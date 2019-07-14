"Зеніт можна перейменувати в Шахтар через трансферну політику клубів", – Андронов

Російський коментатор Олексій Андронов порівняв пітерський Зеніт з донецьким Шахтарем за трансферною політикою клубів.

"У минулому сезоні я вже писав, що недалекий той день, коли Зеніт цілком можна буде перейменувати в Шахтар Санкт-Петербург. Все до того і йде.

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Багато років Шахтар мав родинні команди, в які пачками спускав непотрібних собі гравців. Про спортивну боротьбу в матчах між цими колективами краще не згадувати", – написав Андронов в Советском Спорте.

Раніше Зеніт відправив в оренду в Сочі чотирьох футболістів, очікується ще два подібних трансфери.

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