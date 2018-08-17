Збірна України з міні-футболу зіграє з Англією у чвертьфіналі Євро-2018

Сьогодні, 17 серпня, стартує стадія плей-офф чемпіонату Європи з міні-футболу. У ній зіграє і збірна України, суперник – збірна Англії. Початок матчу – о 20:00 на основній арені комплексу Місто Спорту, що в Гідропарку у Києві.

Сьогодні збірна України з міні-футболу у Києві зіграє матч 1/4 фіналу Євро-2018. Цікаво, що вихід у цю стадію Євро також дає збірній Україні право зіграти на чемпіонаті світу з міні-футболу, який відбудеться восени 2019 року в австралійському місті Перт. Такі путівки отримали всі 8 найсильніших команд Європи.

У чвертьфінал змагання збірна України потрапила групи А з першого місця після розгромної перемоги над чорногорцями у завершальному матчі групового етапу. Щоправда, попри поразку чорногорці стали другою командою, яка пройшла в наступний етап змагання.

Збірна України з міні-футболу вийшла в 1/4 Євро-2018, розгромивши за два дні Бельгію та Чорногорію

Опонент "синьо-жовтих" Англія посіла 2 місце в групі B, набравши 7 очок. Суперниками британців були Румунія, Іспанія, Ізраїль та Австрія. В активі Англії 2 перемоги, нічия та поразка.

Квитки на матч доступні за посиланням. Вартість перепустки – 200 гривень. Квиток дає право відвідин усіх чвертьфінальних матчів. Також квитки можна придбати безпосередньо біля стадіону.

У випадку перемоги збірна України вийде у півфіналі на переможця пари Боснія і Герцеговина – Чехія. Боснійці дуже впевнено виглядали упродовж всього групового змагання і першими серед усіх збірних здобули путівку у чвертьфінал – ще в третій ігровий день. Вони з 10 очками очолили групу С.

До слова, чехи – чинні чемпіони світу з міні-футболу, але вони були дуже близькими до вильоту в останньому матчі групового етапу у групі D. Вирішальною була гра між Чеською Республікою та Угорщиною – чинними бронзовими призерами Європи. 2:2 і далі пішли саме чемпіони світу.

Другою командою, яка вийшла з групи D, стала збірна Сербії. Вони перемогли чехів, азербайджанців та турків, з угорцями зіграли внічию. Суперником сербів у чвертьфіналі стане збірна Казахстану. Початок цієї гри о 22:30.

Розклад шостого ігрового дня:

18:45 Румунія – Чорногорія

20:00 Україна – Англія

21:15 Боснія і Герцеговина – Чехія

22:30 Сербія – Казахстан

Повна статистика та інформація щодо Євро-2018 доступна на сайті Європейської міні-футбольної федерації.