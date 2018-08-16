Збірна України з міні-футболу вийшла в 1/4 Євро-2018, розгромивши за два дні Бельгію та Чорногорію

Збірна України з міні-футболу пробилась у чвертьфінал домашнього чемпіонату Європи 2018.

Напередодні, 15 серпня, Україна розтрощила збірну Бельгії з рахунком 3:0. Голи забивали Євген Шайдюк, Віктор Пантелейчук та Констянтин Іванкевич.

Сьогодні, 16 серпня, збірна України у заключному матчі групового етапу розгромно перемогла Чорногорію, яка до цього матчу була лідером групи. Українці забили 5 м'ячів і не пропустили. Відзначились: Анатолій Кутсюта, двічі екс-футболіст Іван Кривошеєнко та Євген Шайдюк.

Україна перемогла Словаччину в другому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу

Україна посіла перше місце у групі, поступившись лише одного разу збірній Італії, та пройшла у чвертьфінал турніру.