Збірна України з міні-футболу вийшла в 1/4 Євро-2018, розгромивши за два дні Бельгію та Чорногорію

Ліга Європи — 20:24 1393
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Бордо – Маріуполь: стартові склади на матч Ліги Європи
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Аякс – Динамо: Де Лігт і Хунтелар оцінили суперництво з Динамо в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 19:57 3193
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Кроос залишиться у збірній Німеччини до Євро-2020Німеччина — 19:49 107
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Динамо – Славія: Футбольна асоціація Чехії відреагувала на скандальну заяву Тврдика щодо Григорія СуркісаЛіга чемпіонів — 17:50 3821
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Старт чемпіонату Італії може бути перенесений через обвал моста в ГенуїІталія — 16:45 687
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