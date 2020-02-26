Защитник молодежной сборной Украины получил травму в матче Сегунды и выбыл на длительный срок

Украинский защитник хихонского Спортинга Богдан Милованов получил травму в матче 29 тура Сегунды против Кадиса (1:0).

Игрок молодежной сборной Украины получил повреждение и на 79 минуте матча был вынужден покинуть поле. Результаты обследования показали, что у него перелом пятой плюсневой кости. В понедельник Милованов был прооперирован, информирует zbirna.com.

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По прогнозам врачей, он пропустит от шести до восьми недель, а это значит, что в ближайших матчах наша молодежка сыграет без него (Мальта – 27 марта и Северная Ирландия – 31 марта).

Напомним, что в команде Руслана Ротаня Милованов дебютировал в марте прошлого года и сыграл за нее 6 матчей. В текущем сезоне украинец начал выступать за первую команду хихонского Спортинга и уже сыграл 7 матчей в Сегунде.

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