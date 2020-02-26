Захисник молодіжної збірної України отримав травму у матчі Сегунди і вибув на тривалий термін

Український захисник хіхонського Спортінга Богдан Мілованов отримав травму в матчі 29 туру Сегунди проти Кадіса (1:0).

Гравець молодіжної збірної України отримав пошкодження і на 79 хвилині матчу був змушений покинути поле. Результати обстеження показали, що у нього перелом п'ятої плесневої кістки. У понеділок Мілованов був прооперований, інформує zbirna.com.

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За прогнозами лікарів, він пропустить від шести до восьми тижнів, а це значить, що в найближчих матчах наша молодіжка зіграє без нього (Мальта – 27 березня і Північна Ірландія – 31 березня).

Нагадаємо, що в команді Руслана Ротаня Мілованов дебютував в березні минулого року і зіграв за неї 6 матчів. У поточному сезоні українець почав виступати за першу команду хіхонського Спортінга і вже зіграв 7 матчів в Сегунді.

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