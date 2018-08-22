Заря – РБ Лейцпиг: где смотреть матч Лиги Европы

Заря сыграет против РБ Лейпциг в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы-2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Заря – РБ Лейцпиг состоится 23 августа в Запорожье на Славутич-Арене. Начало игры в 21:30 по киевскому времени.

Заря – РБ Лейцпиг прогноз на матч Лиги Европы

Поединок Заря – РБ Лейцпиг смотреть онлайн в прямом эфире можно на канале 2+2, начиная с 21:25. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.

Напомним, что в 3-м отборочном раунде турнира Заря неожиданно прошла португальскую Брагу (1:1, 2:2). РБ Лейпциг на пути к Заре выбил двух соперников: шведский Хеккен (4:0, 1:1) и румынскую Краеву (3:1, 1:1).

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