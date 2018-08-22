Зоря – РБ Лейцпиг: де дивитись матч Ліги Європи

Зоря зіграє проти РБ Лейпциг в першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи-2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Зоря – РБ Лейцпиг відбудеться 23 серпня в Запоріжжі на Славутич-Арені. Початок гри о 21:30 за київським часом.

Зоря – РБ Лейцпиг: прогноз на матч Ліги Європи

Поєдинок Зоря – РБ Лейцпиг дивитись онлайн у прямому ефірі можна на каналі 2+2, починаючи з 21:25. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію першого матчу в рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, що в 3-му відбірному раунді турніру Зоря несподівано пройшла португальську Брагу (1:1, 2:2). РБ Лейпциг на шляху до Зорі вибив двох суперників: шведський Хеккен (4:0, 1:1) і румунську Крайову (3:1, 1:1).

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