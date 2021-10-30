Руководство Зари официально уведомило УЕФА о том, что ближайший домашний поединок против болгарского ЦСКА в Запорожье состоится за закрытыми дверями, сообщает Gol.bg.

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Причина проведения матча без болельщиков на трибунах – пандемия коронавируса и ограничение местных органов здравоохранения. Стоит отметить, что ранее Заря договорилась с ответственными службами о том, чтобы для матча еврокубка было сделано исключение, но в результате было принято решение не пускать фанатов на трибуны Славутич Арены.

Если эпидемиологическая ситуация в Запорожской области в ближайшие дни кардинально улучшится – решение о допуске фанатов на трибуны будет пересмотрено.

Напомним, поединок между украинской и болгарской командами состоится в четверг, 4 ноября. Начало встречи в 19.45.

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