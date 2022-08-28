Центральный матч второго тура состоится в воскресенье, 28 августа. Во Львове встретятся Динамо и СК "Днепр-1", участники еврокубков от Украины. Для обеих команд этот поединок станет первым в рамках нового сезона Премьер-лиги.

Текущая форма

Киевляне и днепряне вынужденно пропускали 1-й тур УПЛ. Во вторник и четверг эти команды проводили ответные еврокубковые матчи. Динамо гостило в Лиссабоне и пыталось сотворить чудо и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Значительно легче задача была у СК Днепр-1, находившегося на пороге выхода в групповой этап Лиги Европы.

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Поражение "бело-синих" 0:2 в номинально домашней игре с Бенфикой превращало выезд в Португалию в формальность. Все так и случилось – подопечные Мирчи Луческу проиграли и второй раз – на этот раз 0:3. Если суммировать шесть официальных матчей, которые киевляне провели в этом сезоне, то можно заключить – выше головы Динамо не прыгнуло, однако подарило нам приятные эмоции успешными проходами Фенербахче и Штурма.

Разочарование Громова / фото СК Днепр-1

Не скажешь этого о Днепре-1. Дебют Александр Кучера в качестве наставника команды оказался провальным. В первой встрече днепряне уступили кипрскому АЕКу 1:2, но все же сохраняли вполне реальные шансы на выход в следующий этап. Однако в Ларнаке украинцы с треском уступили хозяевам 0:3.

История противостояний

В прошлом сезоне команды провели между собой только один поединок из-за досрочного завершения сезона. На НСК "Олимпийский" победили киевляне. Голы Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша определили судьбу матча – 2:0.

Интриги воскресному поединку будет давать факт встречи Владислава Дубинчака и Никиты Кравченко с бывшей командой. В прошлом сезоне оба были ключевыми исполнителями СК Днепр-1, а сейчас пытаются доказать Мирче Луческу свою способность закрепиться в составе "бело-синих". Отдельного упоминания стоит предстоящая дуэль Динамо против Артема Довбика. Недавно пресса активно сватала лидера днепрян в столичный клуб. Интересно, как проявит себя нападающий в воскресном противостоянии.

Гуцуляк против Миколенко / фото ФК Динамо

Parimatch Ukraine предлагает коэффициент 1,36 на победу "Динамо". Менее вероятна ничья – 5,10. В случае выигрыша гостей ваша ставка умножится на 8,30.

Кадровая ситуация

Тренерский штаб днепрян не может рассчитывать на нескольких футболистов из-за травм. Надолго из-за тяжелой травмы вне игры оказался аргентинец с итальянским паспортом Эмилиано Пурита. В лазарете также находятся Валерий Лучкевич и Сергей Горбунов. На предигровой тренировке в четверг травмировался Владимир Адамюк. После игры с АЕКом Александр Кучер жаловался на то, что в основной обойме работают только 15 футболистов. Плюс команда истощается в постоянных разъездах.

Ответный матч с Бенфикой пропускали динамовцы Денис Попов и Виктор Цыганков. О сложности повреждений ведущих игроков киевлян говорить довольно сложно. Выход одного из них на поединок с СК Днепр-1 в воскресенье не будет большой неожиданностью.

Трансляция

Сражение на "Арене Львов" смотрите на setantasports.com. Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

Ориентировочные составы

Динамо: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак – Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Царенко, Буяльський – Ванат.

СК Днепр-1: Юрчук – Танчик, Сваток, Логинов, Бусанелло – Сарапий, Бланко, Гуцуляк, Пихаленок, Назаренко – Довбик.

Арбитры

Главный рефери – Андрей Коваленко (Полтава), ассистенты: Виталий Сухин и Александр Павлинов (оба – Одесса), четвертый рефери – Максим Козыряцкий (Запорожье), наблюдатель арбитража – Виктор Швецов (Одесса).