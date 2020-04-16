Выживший во время трагедии Хиллсборо фанат Ливерпуля умер от коронавируса

Болельщик английского Ливерпуля Дэйв Роланд стал жертвой печально известный пандемии COVID-19. Он был живым свидетелем трагедии Хиллсборо.

Фанат "красных" умер на прошлой неделе от коронавирусной инфекции, сообщает Internewcast.

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Именно Дэйв Роланд запечатлен на одной из самых известных фотографий трагедии на Хиллсборо. В тот день он вместе с другом спасся из ада на трибунах и пытался помочь юному Генри Роджерсу, но тот умер практически на руках 34-летнего Роланда. После тех событий он продолжил болеть за Ливерпуль, но за пределами стадионов. Также фанат был одним из свидетелей в ходе судебного разбирательства трагедии. До недавнего времени Роланд работал проектным менеджером, ждал чемпионство "красных" и собирался выйти на пенсию в этом году.

Напомним, что 15 апреля 1989-го на стадионе Хиллсборо в Шеффилде из-за давки и паники погибли 96 болельщиков Ливерпуля. Они приехали посмотреть полуфинал Кубка Англии против Ноттингем Форест.

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