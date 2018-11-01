Вулверхэмптон нацелился на двух игроков Наполи – Мендеш начал переговоры

Защитник и полузащитник Наполи Марио Руй и Амаду Диавара могут зимой перейти в Вулверхэмптон. Вопросом уже занялся агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш.

Новичок АПЛ Вулверхэмптон стремится в январе пополнить состав футболистами Наполи Марио Руйем и Амаду Диавара, передает CalcioNapoli24.

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Португальский агент Жорже Мендеш, который уже трудоустроил на Молинью большое количество своих клиентов, уже взялся за переговоры с итальянским клубом.

Вулверхэмптон после 10 туров занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ и имеет 15 очков.

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