toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Вулверхэмптон нацелился на двух игроков Наполи – Мендеш начал переговоры

31 октября 19:34 91 Читати українською
Вулверхэмптон нацелился на двух игроков Наполи – Мендеш начал переговоры
Жорже Мендеш / соцсети

Защитник и полузащитник Наполи Марио Руй и Амаду Диавара могут зимой перейти в Вулверхэмптон. Вопросом уже занялся агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш.

Новичок АПЛ Вулверхэмптон стремится в январе пополнить состав футболистами Наполи Марио Руйем и Амаду Диавара, передает CalcioNapoli24.

Вулверхемптон, Мендеш і китайські схеми. Чому агент "законно" керує клубом, в який може перейти Зінченко

Португальский агент Жорже Мендеш, который уже трудоустроил на Молинью большое количество своих клиентов, уже взялся за переговоры с итальянским клубом.

Вулверхэмптон после 10 туров занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ и имеет 15 очков.

Вулверхэмптон установил уникальное достижение в АПЛ

Теги
Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Наполи Наполи Амаду Диавара Амаду Диавара Марио Руй Марио Руй Жорже Мендеш Вулверхэмптон Вулверхэмптон Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
56
мин
Манчестер Сити
21:45
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук