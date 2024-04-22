Вторая лига 2023/24, 25-й тур

Реал-Фарма – Кудривка – 0:1

Гол: Легостаев, 22

Чайка – Скала – 2:0

Голы: Шакун, 23, Яната, 69, (аг.)

Кудривка в проливной дождь одолела Реал-Фарму. Судьбу встречи определил гол Легостаева на 22-й минуте – форвард убежал от защитника по правому флангу, обыграл вратаря и забил в пустые ворота.

В другом матче игрового дня "Чайка победила "Скалу. Первый мяч во встрече забил Шакун на 23-й минуте, удачно сыграв на добивании после удара Венгера. Во втором тайме Яната увеличил отрыв Чайки, забив в собственные ворота.