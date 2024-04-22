Вторая лига: Чайка приблизилась к тройке лидеров, Кудривка продолжила серию неудач Реал Фармы
16:06 - Читати українською
Состоялись очередные матчи 25-го тура Второй лиги. Читайте обзор поединков на "Футбол 24".
Вторая лига 2023/24, 25-й тур
Реал-Фарма – Кудривка – 0:1
Гол: Легостаев, 22
Чайка – Скала – 2:0
Голы: Шакун, 23, Яната, 69, (аг.)
Кудривка в проливной дождь одолела Реал-Фарму. Судьбу встречи определил гол Легостаева на 22-й минуте – форвард убежал от защитника по правому флангу, обыграл вратаря и забил в пустые ворота.
В другом матче игрового дня "Чайка победила "Скалу. Первый мяч во встрече забил Шакун на 23-й минуте, удачно сыграв на добивании после удара Венгера. Во втором тайме Яната увеличил отрыв Чайки, забив в собственные ворота.
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