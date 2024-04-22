Друга ліга: Чайка наблизилась до трійки лідерів, Кудрівка продовжила серію невдач Реал Фарми
Друга ліга 2023/24, 25-й тур
Реал-Фарма – Кудрівка – 0:1
Гол: Легостаєв, 22
Чайка – Скала – 2:0
Голи: Шакун, 23, Яната, 69, (аг.)
Кудрівка у проливний дощ здолала Реал-Фарму. Долю зустрічі визначив гол Лєгостаєва на 22-й хвилині – форвард втік від захисника правим флангом, обіграв воротаря та забив у порожні ворота.
В іншому матчі ігрового дня Чайка перемогла Скалу. Перший м'яч у зустрічі забив Шакун на 23-й хвилині, вдало зігравши на добиванні після удару Венгера. У другому таймі Яната збільшив відрив Чайки, забивши у власні ворота.
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