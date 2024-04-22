Друга ліга 2023/24, 25-й тур

Реал-Фарма – Кудрівка – 0:1

Гол: Легостаєв, 22

Чайка – Скала – 2:0

Голи: Шакун, 23, Яната, 69, (аг.)

Кудрівка у проливний дощ здолала Реал-Фарму. Долю зустрічі визначив гол Лєгостаєва на 22-й хвилині – форвард втік від захисника правим флангом, обіграв воротаря та забив у порожні ворота.

В іншому матчі ігрового дня Чайка перемогла Скалу. Перший м'яч у зустрічі забив Шакун на 23-й хвилині, вдало зігравши на добиванні після удару Венгера. У другому таймі Яната збільшив відрив Чайки, забивши у власні ворота.