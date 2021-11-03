"Эмоции двоякие, потому что результат не тот, который мы хотели получить. За день до игры Мистер подошел и сказал, что я, возможно, буду играть, чтобы я был готов. Настраивал психологически, спрашивал, не будет ли у меня страха, переживаний. Я сказал, что готов.

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Думаю, Реал сейчас – это одна из самых сильных команд мира, если не самая сильная. Реал играет хорошо, сейчас тяжело даже таким топ-клубам, как Барселона, Бавария. Думаю, сегодня по игре мы не уступали, и должна быть минимум ничья. Впрочем, удача и, возможно, решения арбитра были где-то не в нашу сторону. Я говорю не об одном моменте, а всей игре. Возможно, я где-то ошибаюсь, и потом меня исправят, но все было как-то в одну сторону.

Мое взаимодействие с Исмаили – это идея Мистера, все не случайно. На тренировках мы многое отрабатывали с центрфорвардом, с центральным, крайним защитником. Это все наигранные схемы. Кто-то постоянно врывается за спину и открывает простор для партнера. Там открывается зона, где можно будет развивать атаку.

Встреча со звездами Реала – это топовые ощущения. Это лучшие игроки мира, которым хочется противостоять", – резюмировал Мудрик в комментарии Megogo.

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