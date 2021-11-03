"Емоції двоякі, бо результат не той, який ми хотіли отримати. За день до гри Містер підійшов і сказав, що я, можливо, буду грати, щоб я був готовий. Налаштовував психологічно, питав, чи не буде в мене страху, переживань. Я сказав, що готовий.

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Думаю, Реал зараз – це одна з найсильніших команд світу, якщо не найсильніша. Реал грає добре, зараз важко навіть таким топ-клубам, як Барселона, Баварія. Думаю, сьогодні по грі ми не поступались, і мала бути мінімум нічия. Втім, фортуна і, можливо, рішення арбітра були десь не в наш бік. Я кажу не про один момент, а всю гру. Можливо, я десь помиляюсь, і потім мене виправлять, але все було якось в один бік.

Моя взаємодія з Ісмаїлі – це ідея Містера, все не випадково. На тренуваннях ми багато відпрацьовували з центрфорвардом, з центральним, крайнім захисником. Це все награні схеми. Хтось постійно вривається за спину і відкриває простір для партнера. Там відкривається зона, де можна буде розвивати атаку.

Зустріч із зірками Реала – це топові відчуття. Це найкращі гравці світу, яким хочеться протистояти", – резюмував Мудрик у коментарі Megogo.

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