Реал Мадрид приймає Шахтар у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

На старті зустрічі колективи обмінялись гострими моментами: донеччан врятувала чудова реакція Трубіна, а мадридців – стійка. Втім, саме Реал забив першим.

Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу ЛЧ – сюрприз від Де Дзербі

Анатолій Трубін віддав на Марлона у штрафному, але його обікрав Вінісіус Жуніор. Бразилець віддав на вільного Каріма Бензема, а він без проблем влучив у майже порожні ворота. Це 1000-й м'яч "вершкових" у Лізі чемпіонів.

Шахтар зібрався і за кілька хвилин до перерви зрівняв ситуацію на табло. Матвієнко розкішно закинув у штрафний Реала, Патрік грудьми скинув на Фернандо, який розстріляв ворота: ні оборона, ні Куртуа не врятували. 1:1! Це перший гол українських команд в ЛЧ у сезоні.