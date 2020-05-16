Фелипе Мело признался Месси в любви до крови – кровавая байка от бразильского тафгая

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело вспомнил игровое противостояние с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

"Месси особенный, поскольку, если ударить его, то он встает и снова возвращается. Он не имеет страха. Для меня он один из трех лучших в истории.

"Каждый по разу", – бразильский тафгай открыл грубый секрет, как остановить Месси

Как-то он обежал меня во время стенки с партнером, случайно ударился о локоть и получил кровотечение из носа. Он поднялся и пришел поговорить со мной, а я говорю ему: "Я люблю тебя, я люблю тебя очень сильно", – цитирует бразильца Mundo Deportivo.

К слову, Фелипе Мело считается одним из самых грубых игроков. Лишь в сезоне-2019 он получил 19 предупреждений и 2 удаления, проведя 48 матчей за Палмейрас во всех турнирах.

"95 відсотків моїх друзів з фавели – мертві": бразилець, якого знищують через ЧС-2010, міг загинути від рук наркодилера