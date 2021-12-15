Андрей Воронин, работающий ассистентом Сандро Шварца в московском Динамо, останется в клубе. Немецкий тренер в ближайшее время подпишет новый контракт с "бело-синими", такое же решение принял и Воронин, передает РБК.

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Как Шварц, так и руководство клуба хотели сохранить украинца. Ожидается, что новый контракт бывшего нападающего "сине-желтых" будет рассчитан на два года, хотя переговоры о продолжительности соглашения еще продолжаются. Действующий договор 42-летнего Воронина истекает следующим летом.

Московское Динамо, цвета которого Андрей в свое время защищал в статусе игрока, занимает второе место чемпионата России, отставая от Зенита на 2 очка.

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