Андрій Воронін, який працює асистентом Сандро Шварца в московському Динамо, залишиться в клубі. Німецький тренер найближчим часом підпише новий контракт з "біло-синіми", таке ж рішення ухвалив і Воронін, інформує РБК.

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Як Шварц, так і керівництво клубу хотіли зберегти українця. Очікується, що новий контракт колишнього нападника "синьо-жовтих" буде розрахований на два роки, хоча перемовини про тривалість угоди ще продовжуються. Чинний договір 42-річного Вороніна завершується наступного літа.

Московське Динамо, кольори якого Андрій свого часу захищав у статусі гравця, посідає другу сходинку чемпіонату Росії, відстаючи від Зеніта на 2 очки.

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