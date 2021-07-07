"По пятибалльной системе поставлю сборной Украины четверку. Команда Андрея Шевченко пробилась в четвертьфинал Евро. Это прекрасный, исторический результат. Однако от "сине-желтых" хотелось видеть более качественную игру. Уверен, сборная Украины может действовать лучше. Это мы видели и в матчах отбора на Евро, и в поединках Лиги наций. Поэтому есть над чем работать. В подготовке к форуму, наверное, были какие-то просчеты.

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Очень понравился характер, который "сине-желтые" проявили в поединке с Нидерландами. Нечто подобное произошло и в матче со Швецией, когда сборная получила приличную и, считаю, справедливую порцию критики после встречи с Австрией. Могут, если хотят. А к негативным моментам отнес бы тот же матч против австрийцев. Непонятно, за счет чего сборная Украины хотела отстоять второе место в группе и удачно сыграть. Было видно, что команда совершенно не была готова к игре. Это вопрос к тренерскому штабу. На протяжении соревнований были большие перепады в действиях коллектива, не хватало сбалансированности.

Ротация была очень маленькой, а учитывая те проблемы, о которых я сказал, свежести сборной явно не хватало. Даже проигрывая без вариантов англичанам, почему чуть раньше не попробовать других ребят? Думаю, хуже от этого не стало бы. Тот же Артем Довбик после победного гола в ворота шведов заслужил хотя бы выхода на замену в следующем поединке. Непонятная ситуация.

А относительно тройки лучших футболистов сборной Украины на турнире... Выделю Георгия Бущана, Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука", – сказал Вирт в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступила сборной Англии со счетом 0:4 и прекратила участие в турнире.

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