"За п'ятибальною системою поставлю збірній України четвірку. Команда Андрія Шевченка пробилась у чвертьфінал Євро. Це чудовий історичний результат. Однак від "синьо-жовтих" хотілося бачити якіснішої гри. Упевнений, збірна України може діяти краще. Це ми бачили і в матчах відбору на Євро, і в поєдинках Ліги націй. Тому є над чим працювати. У підготовці до форуму, напевно, були якісь прорахунки.

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Дуже сподобався характер, який "синьо-жовті" проявили в поєдинку з Нідерландами. Щось подібне сталося і в матчі зі Швецією, коли збірна отримала пристойну і, вважаю, справедливу порцію критики після зустрічі з Австрією. Можуть, якщо хочуть. А до негативних моментів відніс би той самий матч проти австрійців. Незрозуміло, як збірна України хотіла відстояти друге місце в групі і вдало зіграти. Було видно, що команда абсолютно не була готова до гри. Це питання до тренерського штабу. Протягом змагань були великі перепади в діях колективу, не вистачало збалансованості.

Ротація була дуже маленькою, а з огляду на ті проблеми, про які я сказав, свіжості збірній явно не вистачало. Навіть програючи без варіантів англійцям, чому трохи раніше не спробувати інших хлопців? Думаю, гірше від цього не стало б. Той самий Артем Довбик після переможного гола в ворота шведів заслужив хоча б виходу на заміну у наступному поєдинку. Незрозуміла ситуація.

А щодо трійки найкращих футболістів збірної України на турнірі... Виділю Георгія Бущана, Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука", – сказав Вірт у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступилась збірній Англії з рахунком 0:4 і припинила участь у турнірі.

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