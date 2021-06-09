Нападающий Динамо Фран Соль сам не знает, где будет выступать в следующем сезоне.

"Сейчас я думаю только об отпуске, о том, чтобы быть с семьей и пытаться отвлечься от всего. Затем мне нужно вернуться в Киев и, если ничего не изменится, провести хорошую предсезонку. Я хочу как можно скорее выяснить свое будущее.

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Тенерифе вернул мне ощущение игры. После травмы я играл очень мало, но благодаря спортивному директору Хуану Карлосу клубы смогли договориться. Спортивный директор Тенерифе засучил рукава ради меня, хотя вести переговоры с Динамо непросто", – цитирует Соля AS.

Добавим, что испанец провел за островитян 39 матчей, отличился 10 голами и 2 ассистами. Контракт нападающего с Динамо рассчитан до конца 2023-го, нынешняя цена за Transfermarkt – один миллион евро. Ранее сообщалось, что Мирча Луческу не собирается делать ставку на Соля в новом сезоне.

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