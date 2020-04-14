Верес отчитался о процессе реконструкции стадиона – опубликовано видео

Украина — 12:41 194
-
Коваленко может перейти в Бешикташ – украинца предложили турецкому гранду
-
Український Серхіо Рамос: стиль, прес, татуювання і вогнепальна зброя – брутальність зашкалюєОвертайм — 12:00 344
-
Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав поганоУкраина — 13 апр 1649
-
Помер "італійський Джордж Бест": курив, писав вірші і грав на гітарі, а божевільними трюками довів фаната до інфарктуОвертайм — 13 апр 562
-
Малиновский подтвердил интерес ФиорентиныИталия — 12 апр 339