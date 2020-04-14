toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Вторая лига
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Верес отчитался о процессе реконструкции стадиона – опубликовано видео

13:45 72 Читати українською
Верес отчитался о процессе реконструкции стадиона – опубликовано видео
Стадион Авангард / Фото Football Hub

Карантин карантином, а на стадионе Авангард работа кипит.

Верес похвастался в сети реконструкцией ровенского стадиона Авангард.

На стадионе Вереса обвалилась трибуна

Съемка происходила с помощью дрона и позволяет оценить масштаб работ. Пока арена больше похожа на руины, но присутствие на территории стадиона строительной техники вселяет надежду, что футбол скоро вернется в Ровно.

После 20-ти туров Второй лиги Верес расположился на третьей строчке группы А.

"Якщо пройдемо Динамо – поголю голову": кіпера Миная тренували Берті Фогтс і Просінечкі, Аїлтон дражнив джипом

blog_ava
Коваленко может перейти в Бешикташ – украинца предложили турецкому гранду
12:41
197
Теги
Видеоновости Вторая лига Верес Верес футбольные стадионы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
2
час
:
25
мин
МФК Металлург
18:00
Горняк-Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук