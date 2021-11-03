Тренерский штаб сборной Словении определился с обоймой игроков, которые будут защищать честь страны в матчах отбора к ЧМ-2022 против Словакии и Кипра.

Кендзера получил вызов в сборную Польши на решающие матчи отбора к ЧМ-2022

Свой вызов в ряды национальной команды получил также вингер Динамо Беньямин Вербич.

Словенцы упустили уже даже математические шансы на выход в финальную часть турнира. За два тура до окончания квалификации команда Вербича с 10 очками расположилась на 4-й строчке группы H, где лидируют россияне и хорваты.

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