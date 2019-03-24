Отбор к Евро-2020: Венгрия с Кадаром победила Хорватию, Израиль переиграл Австрию

Состоялись матчи квалификации на Евро-2020, Израиль, Шотландия и Венгрия одержали победы над Австрией, Сан-Марино и Хорватией соответственно.

Отбор к Евро-2020

Сан-Марино – Шотландия – 0:2

Голы: Маклин, 4, Расселл, 74

Израиль – Австрия – 4: 2

Голы: Захави, 34, 45, 55, Даббур, 66 – Арнаутович, 8, 75

Венгрия – Хорватия – 2: 1

Голы: Салай, 34, Паткай, 76 – Ребич, 13

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В первом матче Шотландия уверенно победила Сан-Марино, забив по голу в обоих таймах. После 2 матчей шотландцы имеют 3 очка и занимают 5 место по дополнительным показателям. Сан-Марино замыкает таблицу без очков.

В другом поединке Израиль принимал Австрию. Гости первыми забили, но впоследствии пропустили 4 гола, на семьдесят пятой минуте Арнаутович сделал счет 4:2. Поэтому, Изрваиль возглавляет свою группу с 4 очками, Австрия – последняя с нулем в графе "зачетные пункты".

В матче группы Е Венгрия принимала Хорватию. Вице-чемпионы мира быстро вышли вперед, но еще в первом тайме венгры, в составе которых весь матч отыграл защитник Динамо Тамаш Кадар, сравняли счет. Во втором тайме хозяева одержали победу. После 2 туров в группе Е 4 команды имеют по 3 очка, включая Венгрию и Хорватию.