Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко считает, что "сине-желтым" вполне по силам добиться положительного результата в матче с нидерландцами.

"Ожидания от матча самые прекрасные. Здравый смысл и настроение ребят вселяет веру, что они сыграют на своем высоком уровне и докажут всем нам и самим себе, что им под силу бороться с такими футбольными грандами, как сборная Нидерландов. Есть вера в то, что сборная Украина постарается отобрать очки у соперника.

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Стоит ли в матче Нидерланды – Украина опасаться сценария поединка Турция – Италия, когда итальянцы уверенно обыграли турок? Не хотелось бы повторения такого сценария. Я считаю, что мы ничем не уступаем нидерландцам по подбору футболистов и по опыту.

Сборная Украины сейчас находится в хорошем состоянии, функционально неплохо выглядит. Интересно будет увидеть, как Шевченко настроит ребят на матч, смогут ли они прыгнуть выше головы. Я думаю, ничья с Нидерландами для Украины будет неплохим результатом", – сказал Гецко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже сегодня, 13 июня, матчем с Нидерландами. Начало встречи в 22:00.

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