Збірна Франції – наш перший суперник у кваліфікації на Мундіаль 2022 року – зробила кілька змін у своєму графіку.

Сьогодні, 23 березня, у французів по плану було заселення в готель d’Enghien-les-Bains. Щоправда, зранку у кількох його працівників виявили COVID-19, повідомляє офіційний сайт ФФФ.

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Через це чемпіони світу ухвалили рішення до вильоту в Казахстан у п'ятницю залишатись на базі національних збірних в Клерфонтені. Саме звідти "триколірні" вирушать і на протистояння з Україною. Всі наступні тренування теж заплановані на базі. До слова, прес-конференція Дідьє Дешама та Уго Льоріса відбудеться о 18:00 за Києвом.

Зауважимо, підопічні Дешама розпочнуть відбір на чемпіонат світу домашнім матчем саме проти збірної України (24 березня) на Стад де Франс. Потім збірна Франція зустрінеться з Казахстаном (28-го) і Боснією (31-го).

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