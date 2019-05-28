В Луцке и Ивано-Франковске определили финалистов чемпионата Red Bull Neymar Jr's Five

На выходных (25-26 мая) состоялись очередные отборы международного чемпионата Red Bull Neymar Jr's Five.

В эти солнечные майские дни футбольные фанаты Луцка и Ивано-Франковска определяли, кто именно будет представлять их города на Национальном финале, который состоится 15 июня в Киеве.

В Ивано-Франковске разыгралась настоящая борьба! 28 команд соревновались за билет в Киев, но достался он только двум – одинаково сильным противникам "ФК МИШИН" и "УРАГАН – 2 КФС". За 10 минут финального матча между этими двумя командами ни один гол не был забит! Пришлось разыграть золотой мяч – поединок представителей команд один на один до первого забитого гола. И здесь соперники боролись до последнего, но игрок "УРАГАН - 2 КФС" все-таки смог отправить в ворота "ФК МИШИН" победный гол!

"Самые положительные эмоции, очень хороший турнир, хорошая организация. Очень рад, что наша команда выиграла, очень хотелось бы, чтобы побольше таких турниров проводилось, именно в Ивано-Франковске... Если мы здесь выиграли, значит до финала тоже готовы", – уверен в своей команде капитан "УРАГАН – 2 КФС" Марьян Масевич.

А Луцк в Киеве будут представлять две сильнейшие команды луцкого отбора, которые на протяжении турнира не пропустили ни одного гола, и на разных этапах забивали то несколько, а то и все 5 голов в ворота противников. И хотя обе команды проходят в Национальный финал, матч за первое место тоже был не простым. Победители "ФК ЛЮБАРТ" таки пропустили первый за весь турнир гол в свои ворота, однако в ответ отправили аж 4 гола "ФК ШИГИРЮМ"!

"Цель была поехать в Киев. Мы ее достигли! Мы очень рады, эмоции просто супер", – радуется результату капитан команды "ФК ЛЮБАРТ" Артем.

Впереди еще квалификации в Харькове (1-2 июня) и Киеве (8-9 июня)! Успейте зарегистрировать свою команду и побороться за главный титул!

Победители локальных квалификаций встретятся 15 июня в Национальном финале на Контрактовой площади в Киеве, который определит лучшую команду Украины, которая получит билет на Мировой Финал в Бразилии!



Фото: Андрей Личко

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат – 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол. Цель-максимум: ПЕРЕИГРАТЬ ВСЕХ!

Чтобы узнать об украинских отборочные турниры и правила Red Bull Neymar Jr's Five, веб-сайт http://www.redbullneymarjrsfive.com/ и зарегистрируйте свою команду

Партнер: MasterCard

Медиа-партнеры: телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2",

Football.ua, Факти ICTV, iSport, Футбол24, Обозреватель, UA-Футбол

#redbullneymarjrsfive

О Red Bull Neymar Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five - это авторский турнир по мини-футболу бразильской звезды Неймара, в котором игроки в возрасте от 18 до 25 лет со всех уголков мира вместе отдаются общей страсти: футболу. Это динамичное, техническое и интересное соревнование. Более 40 стран с 6 континентов проведут отборочные турниры, где игроки будут соревноваться с общей мечтой - пройти путь от локального отбора в национальный финал, и получить билет на Мировой финал, который уже в четвертый раз будет проходить на стадионе Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.

О Instituto Projeto Neymar Jr