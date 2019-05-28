У Луцьку та Івано-Франківську визначили фіналістів чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five

На вихідних (25-26 травня) відбулись чергові відбори міжнародного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five

У ці сонячні травневі дні футбольні шанувальники Луцька та Івано-Франківська визначали, хто саме представлятиме їхні міста на Національному фіналі, що відбудеться 15 червня у Києві.

У Івано-Франківську розігралася справжня боротьба! 28 команд змагалися за квиток до Києва, але дістався він лише двом – однаково сильним супротивникам "ФК МИШИН" та "УРАГАН – 2 КФВ". За 10 хвилин фінального матчу між цими двома командами жоден гол не був забитий! Довелося розіграти золотий м’яч – поєдинок представників команд один на один до першого забитого голу. І тут суперники боролися до останнього, але гравець "УРАГАН – 2 КФВ" таки зміг відправити у ворота "ФК МИШИН" переможний гол!

"Найпозитивніші емоції, дуже гарний турнір, хороша організація. Дуже радий, що наша команда виграла, дуже хотілось би, щоб побільше таких турнірів проводилось, саме у Івано-Франківську… Якщо ми тут виграли, то значить до фіналу теж готові", – впевнений у своїй команді капітан "УРАГАН – 2 КФВ" Мар’ян Масевич.

А Луцьк у Києві представлятимуть дві найсильніші команди луцького відбору, які протягом турніру не пропустили жодного голу, і на різних етапах забивали то кілька, а то й усі 5 голів у ворота противників. І хоча обидві команди проходять у Національний фінал, матч за перше місце теж був не простим. Переможці "ФК ЛЮБАРТ" таки пропустили перший за весь турнір гол у свої ворота, однак у відповідь відправили аж 4 голи "ФК ШІГІРЮМ"!

"Мета була поїхати в Київ. Ми її здобули! Ми дуже раді, емоції просто супер", – радіє результату капітан команди "ФК ЛЮБАРТ" Артем.

Попереду ще кваліфікації у Харкові (1-2 червня) та Києві (8-9 червня)! Встигніть зареєструвати свою команду та позмагатися за головний титул!

Переможці локальних кваліфікацій зустрінуться 15 червня у Національному фіналі на Контрактовій площі у Києві, де і буде визначено найкращу команду України, що отримає квиток на Світовий Фінал у Бразилії!



Фото: Андрій Лічко

Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат — 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол. Ціль-максимум: ПЕРЕГРАТИ УСІХ!

Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри та правила Red Bull Neymar Jr’s Five, відвідайте веб-сайт http://www.redbullneymarjrsfive.com/ та зареєструйте свою команду.

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Про Red Bull Неймар Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five – це авторський турнір з міні-футболу бразильської зірки Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 40 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією – пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже вчетверте проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Про Instituto Projeto Neymar Jr