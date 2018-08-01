"В Ялте бежал тест Купера при +47 и улыбался". Валентин Белькевич в эксклюзивных воспоминаниях знаменитых "динамовцев"

Пять бывших игроков киевского "Динамо" рассказали "Футбол 24" о легендарном белорусском плеймейкере.

Олег Венглинский:

В команду я попал в возрасте 17-18 лет. Меня в то время Белькевич удивил техникой работы с мячом и пониманием игры. Его коронная фраза для всех нападающих: "Вы бегите, а я дам". То есть, задача форварда состояла в том, чтобы бежать, а он в эту точку мяч доставит. Эти его слова на 100 процентов соответствовали действительности. Талант был дан Белькевичу от природы. Такие футболисты, плеймейкеры от Бога, – на вес золота, и они появляются нечасто. Для него на поле не было невозможного. Он мог сделать все.

Его карьера сначала складывалась не очень хорошо, потому что в "Динамо" был Калитвинцев. Но со временем Белькевич раскрыл свой потенциал полностью. Единственное – не успел поиграть в Европе. Но знаю, что был верен "Динамо" и очень любил Киев. Для него столица Украины стала даже не вторым домом, а родным городом.

Когда-то у нас с ним возник интересный спор. Выходим на поле после теории. Он говорит: "Ну что, молодой, вот мы идем сейчас в центр поля. Я бросаю мяч и с центра сразу попадаю в перекладину". "Да нет, Валик, – отвечаю. – Ты, наверное, со ста раз туда не попадешь". Поспорили на 100 кувырков или приседаний – уже не вспомню. Человек без разминки, только что переоделся – это невозможно, думаю. Белькевич бросает мяч и с первого удара попадает в перекладину! Теперь представьте мою реакцию – я не мог представить, что произошло. Этот спор он у меня выигрывал 2 или 3 раза.

Ялта, 1998 год. Плюс 47 градусов по Цельсию. Стадион. Беговые дорожки сделаны из резины – еще советской. Она распаляется под солнцем и на высоте 1,5-2 метров нереально тяжелый, горячий, прогретый воздух. Валерий Васильевич дал огромную нагрузку: два подряд теста Купера. У Белькевича не было гренадерской антропометрии, но бежал всегда одним из первых, практически не потел. И все время на его лице сияла улыбка. Отвечал нам: "Это опыт и мастерство".

Однозначно – это была звезда. Люди, которые умеют все, – звезды. Но при всей "звездности" Белькевич был скромным, интеллигентным, общительным, порядочным и отзывчивым человеком. Никогда не позволял себе "пихать" молодым или ставить себя выше другого.

Очень любил рыбалку. Он, Хацкевич, Макс Шацких стали "трофейными" рыбаками. Еще с тех пор, когда в "Динамо" играл Шевченко, Белькевич подсел на бильярд. Между ними были очень сильные "зарубы". На базе в Конча-Заспе поставили красивый бильярдный стол и началось – кии, перчатки, напальчники. Даже футбольный матч мог уступать бильярдным партиям в плане напряжения.

Однажды меня, молодого, выпустили на игру против "Днепра" – на стадионе "Динамо". И с передачи Белькевича я забил гол. Точнее, это он забил, а я только ногу подставил (смеется). Этот ассист был рассчитан до миллиметра. Что сказать... С таким диспетчером нападающий чувствует себя нападающим, а не каким-то легкоатлетом.

Следил за модой. У Валика всегда было все самое лучшее – одежда, автомобиль. Он любил красиво выглядеть. Один из его девизов: "Деньги не стоит на себе экономить". Если ты зарабатываешь много, то должен хорошо выглядеть и соответствовать статусу "Динамо" (Киев).

В день его смерти я находился в Греции. Когда услышал эту новость, то не поверил. Не поверил, потому что собственными глазами видел, как он выдерживал те все безумные нагрузки. Некоторые даже теряли сознание, но не Белькевич. Валик это переносил легко, улыбаясь. Поэтому в проблемы с сердцем сначала не поверил. Очень трудно было воспринять реальность.

Юрий Дмитрулин:

Помню первое знакомство с Белькевичем. Мы тогда находились на сборах в Швеции. Команду еще возглавлял Сабо, 1996-й год. Хацкевич, который в "Динамо" пришел чуть раньше, представил нам новичка. Белькевич стеснялся, но это было понятно – новый человек в команде. Очень быстро мы увидели, насколько он нормальный пацан, насколько он приятный в общении.

После тренировки мы часто оставались. Демьяненко и Михайличенко придумывали разные штуки для затравки: попасть с центра поля в маленькие ворота, или в ту же перекладину. У Белькевича всегда был поставленный, точный удар.

Я составлял ему компанию на рыбалке. Бывали ситуации, когда половина, а то и вся команда выезжала на природу. Общались часто, ходили друг к другу в гости, смеялись, выпивали.

Олег Лужный:

Во-первых – это был очень хороший человек. Настоящий друг. На него можно было положиться в любое время в любой ситуации. Не могу сказать, что мы были большими друзьями – все-таки разница в возрасте, к тому же я потом продолжил карьеру в Англии. Но пока жил в Киеве, то ходили друг к другу в гости.

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Дирижер команды. Мозг команды. Всегда веселый. Мое первое впечатление от Белькевича? Человека сразу видно по поведению. От него у меня было положительное впечатление с самого начала. Стоит сказать, что Белькевич влился в коллектив моментально.

Возникали ли у меня к нему претензии? Никогда! Вы что, не помните, как он играл? После тренировок все оставались на 20-30 минут: кто-то бил штрафные, кто-то угловые подавал. Белькевич оставался тоже, хотя у него был врожденный талант к футболу. Это – однозначно. Помню, как мы играли в тенисбол 2 на 2. Белькевич с Хацкевичем против меня и Реброва. Можете даже не спрашивать, кто победил. Здесь все понятно (Улыбается).

К сожалению, не припомню, когда мы виделись в последний раз. Я некоторое время находился в Англии. Он тренировал динамовский "дубль". Давно это было, наверное.

Андрей Несмачный:

Белькевич был прекрасным человеком. Шутил, поддерживал молодых игроков. Профессионал с большой буквы – в тренировочном процессе отдавался полностью. Ну и его филигранная техника, конечно. Мы многому у него научились. Когда он получал травмы, мы волновались, потому что Валентин был ключевым звеном команды, от него зависел итоговый результат. Все, кто знал Валика, до сих пор обеспокоены тем, что произошла эта трагедия. Не каждому человеку везет быть таким бесконфликтным, доступным, веселым, компанейским.

Однажды у Белькевича все-таки возник конфликт с Гораном Гавранчичем – поссорились из-за матча Лиги чемпионов. В той ситуации Валик, который был капитаном, был прав, потому что нам тогда многое не удавалось на поле. Дискуссия касалась того, кто недорабатывает. Вся команда поддержала Белькевича. То есть, когда это действительно было необходимо, Валик мог "напихать" по существу.

Наша последняя встреча? Помню... Валик тогда проходил тренерские курсы. На базе были занятия их тренерского штаба. Он зашел в столовую, увидел меня и спросил: "Привет, как дела?" Отвечаю: "Нормально. А у тебя? Скоро будеш тренировать и рассказывать, кому куда бежать и что делать?" А он: "Естественно, что да! Как меня гоняли, так и я буду гонять. Вспомню все, через что мне пришлось пройти – 5 по 300, 7 по 50, тест Купера. Все им припомню". Посмеялись, поговорили. В его жизни всегда был светлый, позитивный настрой.

Виталий Рева:

Все знают, каким футболистом был Белькевич – очень техничным, умным. Мне, как голкиперу было с ним легко. Мяч можно бросить ему в любую часть тела – ты знал, что проблем с приемом не возникнет. Что Валик его примет и будет знать, что делать дальше.

А вот играть против него всегда непросто – очень умный и хитрый. Вроде выходит на ударную позицию, ты тоже выходишь из ворот, а он р-раз – и подсек тебе за шиворот. 10 из 10 футболистов били бы на силу в таком случае, а Валик наблюдал за действиями вратаря. Не всегда отрабатывал в обороне, что меня, как голкипера, иногда смущало. Но при контроле мяча нашей командой – если не знаешь, что делать с мячом, – отдай Белькевичу и все будет нормально.

Когда Валик работал в "Динамо-2", я немного тренировался вместе с ними, поддерживал форму. В конце двусторонки всегда считалось лучше попасть в ту команду, где был Валик. Ведь Валик – это на три игрока больше. Он умел завести молодых и показать собственным примером, как передачу отдать или гол забить.

Смерть Белькевича? Знаете, тело остается здесь, а душа – вечна. Я не видел еще ни одного человека, который остался живым в этом материальном мире. Рано или поздно все умрем. Сначала я тоже не поверил в его смерть. Но если это случилось – значит случилось. Человек выполнил определенную миссию и пошел дальше.

P.S.

Максим Шацких в интервью "Футбол 24" (2015 год):

Он играл очень круто. У нас в команде было много любителей бильярда, но именно Белькевич демонстрировал очень приличный уровень. На базе соревновались постоянно. Все готовятся к матчу, а Валик с Гуськом "рубятся" в бильярд. По выходным мы собирались на бильярд или в боулинг семьями. Брали по три-четыре дорожки и играли команда на команду.

Я не забуду его до конца жизни. С этим человеком провел десять лет в одной комнате. Я знал каждое его движение, каждую мысль. Заходит, а я уже знаю, что он скажет. Так, как и на поле.

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