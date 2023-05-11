Как информирует Sporza, инцидент произошёл в середине апреля в матче 33 тура чемпионата Бельгии между Стандардом и Шарлеруа. На 66-й минуте главный арбитр встречи был вынужден остановить игру и пообщаться с капитанами обеих команд, чтобы предотвратить вакханалию на трибунах.

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Однако это помогло лишь на какое-то время. Сообщается, что фанаты Шарлеруа продолжили периодически забрасывать своих визави мёртвыми крысами.

Стандард также получил штраф в размере 6 тысяч евро – болельщики льежского клуба бросали на поле пиротехнику.

Матч завершился победой Стандарда со счётом 3:1.

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