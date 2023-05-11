Як інформує Sporza, інцидент стався в середині квітня в матчі 33 туру чемпіонату Бельгії між Стандардом і Шарлеруа. На 66-й хвилині головний арбітр зустрічі був змушений зупинити гру і поспілкуватися з капітанами обох команд, щоб запобігти вакханалії на трибунах.

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Однак це допомогло лише на якийсь час. Повідомляється, що фанати Шарлеруа продовжили періодично закидати своїх візаві мертвими щурами.

Стандард також отримав штраф у розмірі 6 тисяч євро – вболівальники льєжського клубу кидали на поле піротехніку.

Матч завершився перемогою Стандарда з рахунком 3:1.

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