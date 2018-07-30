"Услышат каждого", – стало известно, где разместят фан-зону на матч Украина – Словакия

До матча Украина – Словакия в рамках турнира Лиги наций во Львове организуют фан-зону.

Соперником сборной Украины в первом домашнем матче в рамках турнира Лига Наций будет команда Словакии. Поединок состоится на стадионе Арена Львов.

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Через дисциплинарное наказание УЕФА, этот поединок пройдет без болельщиков. Для поддержки сборной будет обустроена фан-зона на площади у стадиона, где и пройдет матч.

Организаторы обещают праздничный концерт перед матчем. Сам поединок начнется 9 сентября в 16:00.

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