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"Услышат каждого", – стало известно, где разместят фан-зону на матч Украина – Словакия

21:57 44 Читати українською
"Услышат каждого", – стало известно, где разместят фан-зону на матч Украина – Словакия
Сборная Украины / Фото ФФУ

До матча Украина – Словакия в рамках турнира Лиги наций во Львове организуют фан-зону.

Соперником сборной Украины в первом домашнем матче в рамках турнира Лига Наций будет команда Словакии. Поединок состоится на стадионе Арена Львов.

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Через дисциплинарное наказание УЕФА, этот поединок пройдет без болельщиков. Для поддержки сборной будет обустроена фан-зона на площади у стадиона, где и пройдет матч.

Организаторы обещают праздничный концерт перед матчем. Сам поединок начнется 9 сентября в 16:00.

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Лига наций2 тур

Украина - Словакия: Воскресенье 09 сентября 2018

Украина
- : -
Словакия
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Словакия Словакия Арена Львов Украина Украина Лига наций Украина - Словакия
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