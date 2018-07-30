"Почують кожного", – стало відомо, де розмістять фан-зону на матч Україна – Словаччина

До матчу Україна – Словаччина в рамках турніру Ліги націй у Львові організують фан-зону.

Суперником збірної України у першому домашньому матчі в рамках турніру Ліга Націй буде команда Словаччини. Поєдинок відбудеться на стадіоні Арена Львів.

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Через дисциплінарне покарання УЄФА, цей поєдинок відбудеться без вболівальників. Для підтримки збірної буде облаштована фан-зона на площі біля стадіону, де і пройде матч.

Організатори обіцяють святковий концерт перед матчем. Сам поєдинок розпочнеться 9 вересня о 16:00.

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