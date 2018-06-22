Уругвай – Саудовская Аравия: Послематчевая пресс-конференция Оскара Табареса

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес поделился впечатлениями после матча 2-го тура ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

"Теперь у нас есть возможность сыграть против команды-хозяина чемпионата мира-2018, против команды, которая тоже пробилась в плей-офф и которую будет поддерживать большое количество болельщиков. В матче с Россией мы постараемся улучшить свою игру.

Я сделал замены, в том числе и через физическое состояние игроков. Все футболисты устают, сегодня была сильная жара.

Уругвай – Саудовская Аравия – видео гола и обзор матча

Мы долго не могли создать проблем обороне Саудовской Аравии, не могли забить. Необходимо было искать способ перевести игру на половину поля соперника. Одного гола недостаточно для того, чтобы удержать победу.

Я менял игроков, чтобы мы забили еще. Любой навес в нашу штрафную мог обернуться опасным моментом. А так все хорошо, мы вышли из группы", – цитирует Табареса издание sports.ru.